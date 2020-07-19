Власти США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Марк VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в $600 млн.

Об этом сообщил МИД Украины в Facebook 18 июля.Отмечается, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках военной помощи США по соответствующим американским программам. Остальные катера могут быть закуплены правительством Украины у США в рамках программы Международные военные продажи (FMS)."Этот важный шаг по усилению обороноспособности Украины на море свидетельствует о растущем доверии между Украиной и США", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Он добавил, что катера помогут ВМС Украины противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.Патрульные катера класса Mark VI – это скоростные суда, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч). Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.Также сообщалось, что украинские военные получат возможность установить на катерах Mark VI ракетные комплексы малой дальности для уничтожения кораблей противника.