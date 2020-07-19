Несмотря на сезон, на Харьковщине подорожали фрукты. Зато более доступными для покупателей стали овощи. Как изменились цены за последний месяц?

По информации Главного управления статистики в Харьковской области, в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%.Больше всего – на 9,3% – подорожали фрукты. На 1,9–0,3% выросли цены на мясо птицы, рис, мед, говядину, кисломолочную продукцию, сало, хлеб.В то же время на 3,7% подешевела свинина, на 1,7–0,5% упали в цене овощи, молоко, подсолнечное масло, яйца, сыр и творог, сахар, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и рыбные продукты.Цены на алкогольные напитки снизились на 0,1%, что связано с их удешевлением на 0,8%. Зато такая вредная привычка, как курение, продолжает дорожать – табачные изделия выросли в цене на 0,7%.А вот наряды стали несколько доступнее. Одежда и обувь подешевели на 6,9%, в частности обувь – на 7,9%, одежда – на 6,1%.Несмотря на упавший в цене на 5% природный газ, «коммуналка» продолжает дорожать. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 1,9% произошел в основном за счет роста тарифов на горячую воду на 36,8%.Повышение цен на транспорт на 2,2% в первую очередь произошло за счет подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 20,5%, увеличения стоимости топлива и масел – на 3,8%.А в общем же, по данным Главного управления статистики в Харьковской области, индекс потребительских цен в Харьковской области в июне 2020 по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%, а с начала года – 102,3% (по Украине – 100,2% и 102% соответственно).