Героями этих фильмов стали гениальные люди, удостоенные Нобелевской премии. Среди них – спасшие миллионы жизней ученые, создавшие литературные шедевры писатели и отважные люди, которые сделали этот мир лучше. Их биографии достойны экранизации, считают обозреватели Tripmydream.
«Непокоренный»
США, драма, биография, история, 2009 г.
Для Нельсона Манделы борьба за справедливость стала смыслом жизни. Биографическая лента «Непокоренный» описывает один из самых важных моментов в его политической карьере. В 1990-х годах, когда Мандела только вышел из тюремного заключения, он сразу же взялся за дело – возглавил активное противостояние апартеиду. За короткий срок ему удалось завоевать доверие граждан ЮАР и стать президентом государства.
Исполнение роли Нельсона Манделы принесло актеру Моргану Фриману номинацию на премию «Оскар».
«Добрые вести»
США, драма, 2014 г.
Имя Матери Терезы ассоциируется с милосердием и человеколюбием. Многие наслышаны о ее самоотверженных гуманитарных миссиях, но много ли известно о ней самой? Пролить свет на ее личность решили создатели американской драмы «Добрые вести». Они сделали это благодаря множеству писем, которые в разное время писала сама монахиня, а также через призму воспоминаний ватиканского священнослужителя, который был прижизненным товарищем и поклонником святой.
Картину снимали в основном в Индии.
«Опасный элемент»
Великобритания, Венгрия, биографическая драма, 2019 г.
Это история супружеской пары Пьера и Марии Кюри – двух амбициозных ученых, одинаково одержимых страстью к открытиям и друг к другу. Сюжет фильма сосредоточен на исследовании учеными радиоактивности двух новообнаруженных элементов – радия и полония. Супруги воодушевлены тем, сколько благ может принести их исследование человечеству, не замечая угроз, которые исходят от этих мощных знаний.
Мария Склодовская-Кюри является первой женщиной, получившей Нобелевскую премию.
«Делать все по-другому»
Великобритания, историческая драма, 2009 г.
Британский фармаколог Говард Флори первым заговорил о том, что массовое производство медицинского пенициллина может спасти множество человеческих жизней. Вместе с соратниками ему придется пройти бюрократический ад, чтобы добиться патента от властей. В итоге практически вся слава достанется изобретателю медицинского пенициллина Александру Флемингу.
Впоследствии Нобелевской премией были награждены трое ученых, работавших над открытием пенициллина как средства для борьбы с инфекционными заболеваниями, – Говард Флори, Александр Флеминг и Эрнст Чейн.
«Хемингуэй и Геллхорн»
США, драма, мелодрама, биография, 2012 г.
Кто знает, как сложилась бы судьба выдающегося писателя Эрнеста Хемингуэя, если бы на определенном отрезке жизни он не повстречал удивительную женщину – успешную и вдохновляющую журналистку Марту Геллхорн. Американская биографическая драма проливает свет на их отношения, усложненные амбициями и самоотверженной преданностью делу.
Нобелевскую премию Хемингуэй получил в 1954 году, а за год до этого он был удостоен Пулитцеровской премии за повесть «Старик и море».
«Леди»
Франция, Великобритания, биографическая драма, 2011 г.
Фильм посвящен нашей современнице Аун Сан Су Чжи. Следуя принципам своего отца, погибшего лидера движения за независимость Мьянмы, Аун выбирает непростой путь в попытках сделать свою родину демократической страной нового мира. Героиня присоединяется к борьбе против тоталитарного режима. Через все невзгоды и лишения с ней рука об руку пройдет ее муж, знаменитый исследователь Михаэль Эйрис.
Аун Сан Су Чжи является первой в истории женщиной из Азии, которая удостоена Нобелевской премии.
«Валенса»
Польша, биографическая драма, 2013 г.
Фильм расскажет о том, что привело простого электрика из провинции на самый высокий государственный пост. Зрителя знакомят с Лехом Валенсой в период, когда он присоединяется к демонстрациям против действующей власти. За арестом последовал принудительный письменный отказ от своих убеждений. Десять лет понадобилось Валенсе, чтобы собраться и с новыми силами заявить о себе, на этот раз – с оглушительным успехом.
«Эйнштейн и Эддингтон»
Великобритания, США, биографическая драма, 2008 г.
Британская теледрама рассказывает о становлении легендарного Альберта Эйнштейна. Первым обратил на него внимание уже известный в научных кругах английский ученый Артур Эддингтон. Увидев в Эйнштейне огромный потенциал, он станет его наставником и другом.
Альберту Эйнштейну вручили премию в 1922 году, хотя представители комитета признались, что ученого ежегодно выдвигали на ее соискание с 1910-го.
«Сельма»
США, историческая драма, 2014 г.
События исторической ленты «Сельма» разворачиваются в 1960-е годы. У темнокожих американцев появляется новый лидер в лице проповедника Мартина Лютера Кинга. В смутные для афроамериканцев времена он стал их громким голосом, пытающимся добиться признания равных с остальными американскими гражданами прав и свобод.
Лента была отмечена премией «Оскар» в номинации "За лучшую оригинальную песню".
«Саутсайд с тобой»
США, биографическая драма, 2016 г.
История о том, как талантливый темнокожий юрист сумел совершить настоящую революцию в умах своих соотечественников и во всем мире. Ему удалось одержать первенство во многих сферах жизни, доказав всем вокруг, что он заслуживает чести быть главой одного из самых могущественных государств мира. Этого парня зовут Барак Обама. И лента «Саутсайд с тобой» расскажет о временах его юности, в частности о знакомстве с женой Мишель.
Барак Обама удостоен Нобелевской премии в 2009 году.