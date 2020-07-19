Героями этих фильмов стали гениальные люди, удостоенные Нобелевской премии. Среди них – спасшие миллионы жизней ученые, создавшие литературные шедевры писатели и отважные люди, которые сделали этот мир лучше. Их биографии достойны экранизации, считают обозреватели Tripmydream.

«Непокоренный»

«Добрые вести»

«Опасный элемент»

«Делать все по-другому»

«Хемингуэй и Геллхорн»

«Леди»

«Валенса»

«Эйнштейн и Эддингтон»

«Сельма»

«Саутсайд с тобой»

США, драма, биография, история, 2009 г.Для Нельсона Манделы борьба за справедливость стала смыслом жизни. Биографическая лента «Непокоренный» описывает один из самых важных моментов в его политической карьере. В 1990-х годах, когда Мандела только вышел из тюремного заключения, он сразу же взялся за дело – возглавил активное противостояние апартеиду. За короткий срок ему удалось завоевать доверие граждан ЮАР и стать президентом государства.Исполнение роли Нельсона Манделы принесло актеру Моргану Фриману номинацию на премию «Оскар».США, драма, 2014 г.Имя Матери Терезы ассоциируется с милосердием и человеколюбием. Многие наслышаны о ее самоотверженных гуманитарных миссиях, но много ли известно о ней самой? Пролить свет на ее личность решили создатели американской драмы «Добрые вести». Они сделали это благодаря множеству писем, которые в разное время писала сама монахиня, а также через призму воспоминаний ватиканского священнослужителя, который был прижизненным товарищем и поклонником святой.Картину снимали в основном в Индии.Великобритания, Венгрия, биографическая драма, 2019 г.Это история супружеской пары Пьера и Марии Кюри – двух амбициозных ученых, одинаково одержимых страстью к открытиям и друг к другу. Сюжет фильма сосредоточен на исследовании учеными радиоактивности двух новообнаруженных элементов – радия и полония. Супруги воодушевлены тем, сколько благ может принести их исследование человечеству, не замечая угроз, которые исходят от этих мощных знаний.Мария Склодовская-Кюри является первой женщиной, получившей Нобелевскую премию.Великобритания, историческая драма, 2009 г.Британский фармаколог Говард Флори первым заговорил о том, что массовое производство медицинского пенициллина может спасти множество человеческих жизней. 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Американская биографическая драма проливает свет на их отношения, усложненные амбициями и самоотверженной преданностью делу.Нобелевскую премию Хемингуэй получил в 1954 году, а за год до этого он был удостоен Пулитцеровской премии за повесть «Старик и море».Франция, Великобритания, биографическая драма, 2011 г.Фильм посвящен нашей современнице Аун Сан Су Чжи. Следуя принципам своего отца, погибшего лидера движения за независимость Мьянмы, Аун выбирает непростой путь в попытках сделать свою родину демократической страной нового мира. Героиня присоединяется к борьбе против тоталитарного режима. Через все невзгоды и лишения с ней рука об руку пройдет ее муж, знаменитый исследователь Михаэль Эйрис.Аун Сан Су Чжи является первой в истории женщиной из Азии, которая удостоена Нобелевской премии.Польша, биографическая драма, 2013 г.Фильм расскажет о том, что привело простого электрика из провинции на самый высокий государственный пост. 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В смутные для афроамериканцев времена он стал их громким голосом, пытающимся добиться признания равных с остальными американскими гражданами прав и свобод.Лента была отмечена премией «Оскар» в номинации "За лучшую оригинальную песню".США, биографическая драма, 2016 г.История о том, как талантливый темнокожий юрист сумел совершить настоящую революцию в умах своих соотечественников и во всем мире. Ему удалось одержать первенство во многих сферах жизни, доказав всем вокруг, что он заслуживает чести быть главой одного из самых могущественных государств мира. Этого парня зовут Барак Обама. И лента «Саутсайд с тобой» расскажет о временах его юности, в частности о знакомстве с женой Мишель.Барак Обама удостоен Нобелевской премии в 2009 году.