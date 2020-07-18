По словам полиции, смерть не криминального характера.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, сегодня утром в Немышлянское отделение полиции поступило сообщение от женщины о том, что у гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего. Им оказался 40-летний местный житель. Как выяснилось, 12 июля около 18:00 он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому. Через несколько часов хозяин квартиры вышел, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни. Испугавшись, мужчина завернул тело в ковер и вынес его к гаражам.Во время судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть гражданина наступила от острого расстройства кровообращения.Следователями Немышлянская отдела полиции изменено дополнительную отметку в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с «очевидного убийства» на «естественную смерть».