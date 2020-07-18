На теле мужчины обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Как сообщает пресс-служба полиции, в одной из квартир на Резниковском переулке был обнаружен труп с многочисленными ножевыми ранениями шеи, грудной клетки и подбородка."В момент обнаружения полицией трупа в квартире находилась его сожительница. По предварительной информации, она объяснила, что совершила убийство 10 июля", - прокомментировали в ведомствеНачато досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.