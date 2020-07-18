Пожарным пришлось эвакуировать жильцов соседней квартиры.

Как сообщили в ГСЧС, днем, 17 июля, на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на бульваре Мира, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома."К месту происшествия сразу выехали два отделения на автоцистернах и одной автолестнице в составе 12 спасателей. На момент их прибытия в квартире на первом этаже жилого дома горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составляла 8 кв.м.. Спасатели эвакуировали 2 человека с верхнего этажа", - прокомментировали в ведомстве.Спустя 46 минут после вызова пожар уже был полностью ликвидирован. Причина возгорания - устанавливается.