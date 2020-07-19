Спустя менее часа после вызова, пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, ночью 18 июля на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на втором этаже двухэтажного мини-отеля ФОП «Верхолаз» на бульваре Богдана Хмельницкого, Немышлянская района Харькова.Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в одном из номеров горел телевизор и вещи на пл.1 кв.м.Спустя 52 минуты после вызова, пожар был полностью ликвидирован.Причина возникновения возгорания выясняется.