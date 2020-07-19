Причину возгорания устанавливают специалисты.

Как сообщают в ГСЧС, 18 июля в 14:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на хлебном поле пшеницы в поселке Кисловка, Купянского района области."К месту происшествия немедленно выехало отделение пожарно-спасательной службы ДСНС на одной автоцистерне в составе пяти спасателей, которые установили, что горит хлебный массив на площади 2 Га. Благодаря слаженным действиям пожар был ликвидирован силами местного населения до прибытия подразделения ДСНС с помощью трактора ЮМЗ-6 с плугом", - рассказали в ведомстве