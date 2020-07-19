Злоумышленники срезали 93 дуба на территории Гутянского лесного хозяйства вблизи села Щербаки Богодуховского района.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, факт вырубки утром 18 июля обнаружили лесничие и сразу сообщили в полицию."По прибытию на место полицейские задержали двух жителей Краснокутского района 41 и 48 лет, причастных к совершению преступления. В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли 93 срезанных деревьев породы дуб и бензопилу.В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Если вина мужчин будет доказана, им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.