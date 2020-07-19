В результате происшествия поврежден автомобиль "Citroen", который был припаркован во дворе дома по проспекту Науки. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как сообщают в пресс-службе полиции, информация о возгорании автомобиля поступила 19 июля около 3:45.На место выезжали руководство, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили 37-летнего владельца автомобиля.На данный момент следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 10 лет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.