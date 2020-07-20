Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. В Украине действующими остаются ныне существующие районы, а следовательно, выборы в райсоветы должны состояться по привычной схеме. Но что произойдет, если парламент все же успеет переформатировать районы до 25 октября?

Планы правительства подверглись критике

Выборы в райсоветы состоятся в любом случае

Будут организационные трудности

На пленарном заседании 15 июля Верховная Рада принял постановление о назначении очередных местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Выборы состоятся в местные советы всех уровней, кроме Донецкой и Луганской областных советов и советов на временно оккупированных территориях.Начальная версия проекта данного постановления не предусматривала выборов в районные советы. Это было связано с намерением Кабинета министров провести реформу районного административно-территориального устройства – ликвидировать 490 районов в областях и создать вместо 129 новых, значительно больших по размерам. Это, в свою очередь, означало бы создание новых райсоветов и проведение первых, а не очередных выборов их депутатов, которые должна назначить Центральная избирательная комиссия, а не Верховная Рада.Однако планы правительства по укрупнению районов, изложенные им в соответствующем проекте постановления №3650, подверглись уничтожающей критике. В знак протеста против предложенного реформирования районов представители ряда громад два дня подряд пикетировали Верховную Раду и Офис президента.В конце концов, по просьбе фракции "Слуга народа" проект №3650 сняли с повестки дня заседания парламента. В тот же день парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления собрался на заседание, в том числе для обсуждения дальнейшей судьбы этой инициативы.14 июля комитет пересмотрел свое прежнее решение о проекту постановления о назначении местных выборов и внес в него райсоветы. Сначала "слуги" хотели сделать это в спешке, за полчаса до внеочередного пленарного заседания 13 июля. Впоследствии заседание комитета перенесли на 14 июля, однако оно прошло в закрытом режиме.Поэтому в Украине действующими остаются ныне существующие районы, а следовательно, выборы в райсоветы должны состояться по привычной схеме. Но как быть, если парламент вдруг все же переформатирует районы и еще сделает это до 25 октября?– Выборы в райсоветы состоятся при любых условиях, ведь они предусмотрены Конституцией Украины и просто так лишить граждан права избирать районных депутатов никто не в состоянии – для этого нужно вносить изменения в Конституцию, – прокомментировал ситуацию общественному движению «Честно» экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера. – А вот какие это будут райсоветы – прежние или новые, – зависит от того, когда парламент примет (если примет) решение о создании новых районов. Если на начало избирательного процесса, то есть к 5 сентября 2020 года, останутся старые районы, то выборы пройдут в старые райсоветы, что бы в дальнейшем ни происходило. Если до 5 сентября районы изменятся, то, соответственно, выборы пройдут в новые райсоветы.Итак, если Верховная Рада переформатирует районы в период между 5 сентября и 25 октября, украинцы все равно будут выбирать депутатов старых райсоветов. Дата же первых выборов в новообразованные райсоветы будет определять не парламент, а ЦИК. При этом Центризбирком формально не ограничен в выборе этой даты, главное – первые выборы нужно назначить не позднее чем за 70 дней до дня голосования.– Де-факто, если не успеют провести первые выборы 25 октября 2020 года, то будут вынуждены назначать их уже после завершения избирательного процесса, на очередных местных выборах. А официально он завершится только примерно в ноябре, потому что будет еще подсчет голосов, определение результатов, прекращение деятельности комиссий... На зиму первые выборы вряд ли назначат, поэтому, скорее всего, могут назначить на март-апрель 2021 года, – предполагает Андрей Магера.Эксперт также считает, что Верховная Рада своими запоздалыми решениями создает избирательным комиссиям проблемы с подготовкой к голосованию.– В данной ситуации это непростые вызовы для организаторов выборов – ЦИК и территориальных избирательных комиссий, так как парламент это делает накануне избирательного процесса, когда петух клюнул. Так что будут определенные организационные трудности – как толковать, как трактовать и т.д., – отметил Андрей Магера.Напомним, сейчас парламент рассматривает изменения в Избирательный кодекс и даже планирует изменить внешний вид бюллетеня.