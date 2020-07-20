Новое масштабное исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус на одном уровне со взрослыми или даже чаще, сообщает газета Washington Post 18 июля.

Однако дети младшего возраста примерно вдвое реже заражают других коронавирусом. Предположительно, это может быть связано с тем, что объем выдыхаемого детьми воздуха меньше, чем у взрослых.Другая гипотеза состоит в том, что дети меньше ростом и выдыхают ближе к земле, поэтому вероятность того, что взрослые вдохнут зараженный воздух, снижается.Подростки могут заразить окружающих даже с большей вероятностью, чем взрослые.Это может быть связано с их поведением: ростом они сравнялись со взрослыми, но их гигиена часто находится на уровне маленьких детей. Кроме того, подростки, возможно, больше общаются со сверстниками и, следовательно, имеют больше шансов передать вирус.Опрошенные газетой эксперты назвали данное исследование "одним из лучших исследований по данной проблеме, которые у нас есть на сегодняшний день".В контексте результатов южнокорейского исследования издание вновь поднимает вопрос об открытии школ этой осенью на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.