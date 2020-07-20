Сделать пол в комнате теплым, а интерьер – уютным поможет ковролин. На протяжении нескольких лет этот материал входит в топ-5 видов напольных покрытий. И неспроста. Он сочетает в себе два важных качества – доступную стоимость и привлекательный внешний вид.

Ковролин – уникальное напольное покрытие, которое сочетает характеристики двух разных изделий, именно ковра и линолеума. От первого ковролин перенял мягкую поверхность из искусственных или натуральных нитей, от второго – сплошной способ настила на основание пола.Как и любой другой тип напольного покрытия, ковролин обладает как положительными, так и отрицательными качествами.К преимуществам можно отнести привлекательный внешний вид. Комната с ковролином в интерьере выглядит очень уютно и комфортно. Тактильные ощущения – мягкий ворс ковролина делает материал приятным на ощупь. Главное – выбрать качественный материал основы напольного покрытия. Кроме того, покрытие делает пол гораздо теплее, что позволяет перемещаться по дому босиком даже в холодное время года. Немаловадны фактор – дополнительная тепло- и звукоизоляция. Привлекает и простота в установке. Постелить ковролин в спальне или в гостиной вы сможете самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. На работу уйдет несколько часов.Ухаживать за ковролином не так уж и сложно. Избавиться от грязи на поверхности можно при помощи как сухой, так и влажной чистки. Ковролин можно стелить на любое основание пола. Его устанавливают как на бетонные, так и на деревянные поверхности или даже на ламинат. Многих подкупает и невысокая стоимость.Однако нельзя не упомянуть и некоторые недостатки изделия. И первый – это эффект накапливания пыли. Даже при самой тщательной уборке на ворсинках ковролина со временем начинают скапливаться пыль и грязь. Чтобы оттянуть этот момент, придется проводить ежедневную уборку напольного покрытия.Ковролин, находящийся, допустим, над подвалом и повышенным уровнем влажности или же в комнате с высокой влажностью может стать местом размножения некоторых насекомых и вредных микроорганизмов. Именно поэтому стелить его на кухне и в ванной комнате категорически не рекомендуется.Кроме того, такое покрытие лучше не использовать дома людям с аллергией. Накапливающаяся пыль и различные бактерии могут спровоцировать аллергическую реакцию.Выбирая ковролин, обратите внимание на материал, из которого изготавливается покрытие. Шерсть – самый экологичный и самый дорогой вариант. Полиамид – синтетический материал. Полипропилен – самый бюджетный ковролин. Некоторые бренды предлагают комбинированное напольное покрытие, состоящее из смеси нескольких материалов. Имеет значение и материал для основы изделия. Джут – экологичный материал. Фелт – синтетическая основа, отличающаяся высокой влагоустойчивостью. Резина делает ковролин более устойчивым.