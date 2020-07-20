Ученые из Ланкастерского университета заявили о том, что снижение количества авиарейсов во время карантина, вызванного новым коронавирусом, негативным образом повлияло на прогнозы погоды.

Количество авиационных метеорологических наблюдений сократилось на 50-70% с начала пандемии, но возросла их важность, сообщает Naked science.Во время выполнения пассажирских рейсов самолеты фиксируют данные о температуре воздуха, относительной влажности, давлении и ветре, что помогает прогнозам быть более точными. Несмотря на уменьшение количества данных, влияние метеорологических сводок стало сильнее, так они рассчитаны на более длительное время, чем раньше.Ученые отмечают, что точность прогнозов погоды может повлиять на стабильность экономики и сельского хозяйства, а также затронуть энергетический сектор. В ходе исследования ученые сравнили данные, полученные марте-мае 2020 года, с аналогичными от 2017, 2018 и 2019 годов и выяснили, что информация о температуре, относительной влажности воздуха, скорости ветра и давления стала не такой точной. И это несмотря на то, что в феврале, до отмены авиарейсов, прогнозы были лучше, чем в предыдущие годы. Авторы также заметили, что прогнозы поверхностного давления и скорости ветра оставались такими же в краткосрочной перспективе (один-три дня), но ухудшались для долгосрочных (четыре-восемь дней).Данные об осадках по всему миру существенным образом не изменились, поскольку были основаны на спутниковых наблюдений. Вместе с тем, весенние месяцы в этом году были относительно сухими в большинстве стран, по мнению ученых, прогнозы осадков могут пострадать во время сезона муссонов и ураганов.Особо сильное влияние оказывается на отдаленные (Гренландия, Сибирь, Антарктика и пустыня Сахара) и оживленные районы воздушных полетов (Северная Америка, Юго-Восточный Китай и Австралия). Точность прогнозов в Западной Европе почти не изменилась, хотя число самолетов над регионом сократилось на 80-90%. Возможно, это связано с плотной сетью наземных метеорологических станций и аэростатных измерений, которые компенсируют нехватку самолетов.