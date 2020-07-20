Харьковчане проедают почти половину всех своих доходов – львиная доля средств уходит на мясо, хлеб, молочные продукты и яйца. Такие данные выборочного обследования жизни домохозяйств нашего региона приводит Главное управление статистики в Харьковской области.

По итогам прошлого года население Харьковской области потратило на питание 45,8% денежных средств. В среднем за месяц одним домохозяйством на продукты питания было направлено 3183 гривен.Больше всего денег тратилось на мясо и мясопродукты – 801 грн; на хлеб и хлебопродукты (хлебобулочные и макаронные изделия, муку, крупы – 542 грн; молоко, сыр и яйца – 484 грн.На овощи, включая картофель, одно домохозяйство тратило 327 грн; на масло и жиры (сало, масло и т.д.) – 242 грн; на фрукты – 203 грн; на рыбу и рыбопродукты – 185 грн. На сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия было «спущено» 174 гривны, на безалкогольные напитки – 165 гривен, на другие продукты питания – 60 гривен.В среднем за месяц один человек съедал 12,2 кг овощей, картофеля, грибов; 11,6 кг молока и сыра (в пересчете на молоко), 7,3 кг хлеба и хлебных продуктов; 4,5 кг мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо), 4,5 кг фруктов, ягод, орехов, винограда, арбузов, дынь; 2 кг сахара (включая сахар, использованный на кондитерские изделия) и меда; 1,7 кг масла и жиров; 1,2 кг рыбы и рыбопродуктов; 18 яиц.Структура и объемы потребленных продуктов составляют энергетическую ценность суточного рациона питания: его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.Так вот, по расчетам Государственной службы статистики Украины в 2019 году энергетическая ценность среднесуточного рациона жителя Харьковской области составила 2509 ккал, содержание белков в потребленных продуктах питания составлял 78 г, жиров – 111 г, углеводов – 305 г.