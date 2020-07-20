Жена совсем отказалась от алкоголя и начинает меня пилить за каждую бутылку пива. Хотя употребляю я нечасто – могу позволить себе немного расслабиться раз в месяц. А она считает, что сто граммов спиртного – это катастрофа. Что говорят специалисты? Александр

Еще недавно считалось, что употреблять спиртное понемногу безопасно и даже полезно для профилактики раковых болезней. Между тем, как сообщает МОЗ Украины, эксперты Международного агентства по изучению рака пришли к выводу, что употребление любого количества алкоголя нельзя считать безопасным. Чем большие дозы алкоголя употребляет человек, тем выше риск развития онкологического заболевания, в частности рака полости рта, глотки, гортани, пищевода, толстой кишки и прямой кишки, печени, молочной железы, поджелудочной железы. Есть сведения, что употребление алкоголя может спровоцировать развитие лейкемии, рака шейки матки, влагалища и кожи. Подтвердить это еще нужно дополнительными исследованиями.До сих пор биомеханизмы, объясняющие развитие рака в связи с употреблением алкоголя, для медиков остаются не до конца разгаданными. Однако алкогольные напитки могут содержать по меньшей мере 15 канцерогенных соединений, в том числе ацетальдегид, акриламид, афлатоксины, мышьяк, бензол, кадмий, этанол, формальдегид и даже свинец. Самый токсичный продукт метаболизма алкоголя — ацетальдегид. Он считается канцерогенным при контакте со слизистой оболочкой верхних отделов желудочно-кишечного тракта (глотки, полости рта, пищевода), гортани.Пищевод покрыт тонкими ресничками, которые легко разрушаются под действием высоких концентраций этанола в крепких напитках — бренди, виски, текиле, роме, водке, коньяке, джине, ликере.