Пол на кухне нуждается в дополнительной защите от бактерий, поэтому очень хороший вариант – использовать в этой части квартиры натуральный линолеум. Кроме того, напольное покрытие должно обладать противоскользящими свойствами.

В состав натурального линолеума входит льняное масло – мощный природный антисептик, который не только защищает пол от микробов, но и в некоторой степени обеззараживает воздух на кухне. При этом бактерицидный эффект сохраняется на протяжении всего срока службы линолеума.Производители искусственного линолеума предложили свой вариант решения проблемы. В ряде коллекций представлены ПВХ-покрытия, обработанные специальным антибактериальным веществом. Этот противомикробный слой препятствует размножению бактерий и, как утверждают производители, помогает уберечь домочадцев, особенно маленьких детей, от многих заболеваний. Некоторые виды хорошего линолеума имеют и противогрибковую обработку. Однако стоит помнить, что защитные свойства покрытия со временем значительно ослабевают.Также при выборе линолеума для кухни обратите внимание на его противоскользящие свойства. Это поможет исключить риск случайной травмы. Противоскользящие покрытия либо имеют рельефную тисненую поверхность (чаще всего имитируют натуральный камень или дерево), либо специальный слой с микрочастицами, которые усиливают трение.Выбирая линолеум для кухни, обратите внимание на его размер. Покрытие должно быть достаточно широким, чтобы можно было обойтись без швов. Обязательно проследите, чтобы разные куски линолеума были из одной партии. Тогда они будут максимально совпадать по оттенку и рисунку.При перевозке линолеум нужно обязательно сворачивать в рулон. Если сложить его в несколько раз, он может треснуть. Дома раскатайте рулон и дайте ему как следует отлежаться.