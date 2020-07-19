В результате происшествия двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.

Также открыто производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил)



Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщения о пострадавших в переулке Костюринский поступило в Основянское отделение полиции от медиков скорой помощи."Установлено, что в ночном клубе "Panorama Lounge" ночью произошла стрельба. В результате происшествия двое мужчин 37 и 27 лет с ранениями грудной клетки от травматического оружия были доставлены в больницу. Также было установлено нарушение карантина, потому что клуб должен был прекратить работу в 22:00Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются, устанавливаются свидетели и все обстоятельства произошедшего", - заявили в ведомстве.Свидетелей и очевидцев инцидента в переулке Костюринский, 2, в полиции просят обратиться в Основянское отделение полиции по телефонам: 705-98-15, 0632031916 или 102