Из-за реконструкции рынка, стихийна торговля переехала на тротуары.В результате реконструкции территории Круглого рынка, где раньше размещались «барахольщики», торговцы перебрались на тротуары под окнами жилых домов.
Как сообщают местные жители, предприниматели заняли аллею, из-за чего невозможно пройти с коляской.
«Правоохранительные органы, власти, местный участковый и все остальные - все прекрасно знают, но никто ничего не делает. Это же все открыто стоит. Если хочешь пройти с коляской, то сложно. Некоторые занимают своим товаром большую часть тротуара. Если раньше они толпились на базаре, то теперь под окнами», - прокомментировали ситуацию местные жители.