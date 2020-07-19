Из-за реконструкции рынка, стихийна торговля переехала на тротуары.

В результате реконструкции территории Круглого рынка, где раньше размещались «барахольщики», торговцы перебрались на тротуары под окнами жилых домов.Как сообщают местные жители, предприниматели заняли аллею, из-за чего невозможно пройти с коляской.«Правоохранительные органы, власти, местный участковый и все остальные - все прекрасно знают, но никто ничего не делает. Это же все открыто стоит. Если хочешь пройти с коляской, то сложно. Некоторые занимают своим товаром большую часть тротуара. Если раньше они толпились на базаре, то теперь под окнами», - прокомментировали ситуацию местные жители.