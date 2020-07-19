Предлагаем вашему вниманию дайджест самых главных событий за неделю 13-19 июля.

Полиция проводит расследования пожаров на полях в Харьковской области

Власти Харькова планируют потратить еще 25 миллионов на ремонт моста по проспекту Ландау



Стрельба в "Панораме": полиция расследует хулиганство

Возгорания на полях пшеницы произошли в Изюмском и Купянском районах Харьковской области.Оба участника аварии одновременно поворачивали на Героев Труда с разных сторон проспекта Тракторостроителей.В городе выпало рекордное количество осадков почти за два столетия.Вечером 13 июля в полицию поступило сообщение, что 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и скончалась от потери крови.Народный депутат Украины Юлия Светличная ответила на самые основные вопросы жителей Украины в эфире программы «Непрості питання» на телеканале «р1»Дом 28 на улице Сумской, где жил и творил известный во всем мире пианист и композитор Сергей Борткевич, обречен на уничтожение.Антон Авксентьев и Руслан Зерницкий прокомментировали результаты исследования электоральных предпочтений жителей Харьковской области.На сегодняшний день харьковчанам ремонт обошелся почти в 215 миллионов гривен.С начала месяца подорожала доставка природного газа для жителей Харьковской области.В результате происшествия двое мужчин 37 и 27 лет с ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.