Предлагаем вашему вниманию дайджест самых главных событий за неделю 13-19 июля.Полиция проводит расследования пожаров на полях в Харьковской области
Возгорания на полях пшеницы произошли в Изюмском и Купянском районах Харьковской области.
На Салтовке столкнулись два трамвая. Опять.
Оба участника аварии одновременно поворачивали на Героев Труда с разных сторон проспекта Тракторостроителей.
Ливень в Харькове затопил улицы города
В городе выпало рекордное количество осадков почти за два столетия.
Мать задушила 10-летнего сына и покончила собой
Вечером 13 июля в полицию поступило сообщение, что 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и скончалась от потери крови.
Работа Кабмина, перевыборы в Раду и провал региональной политики - Юлия Светличная стала гостем программы «Непрості питання»
Народный депутат Украины Юлия Светличная ответила на самые основные вопросы жителей Украины в эфире программы «Непрості питання» на телеканале «р1»
В Харькове собираются снести историческое здание
Дом 28 на улице Сумской, где жил и творил известный во всем мире пианист и композитор Сергей Борткевич, обречен на уничтожение.
Стали известны предпочтения харьковчан на выборах - мнение политологов
Антон Авксентьев и Руслан Зерницкий прокомментировали результаты исследования электоральных предпочтений жителей Харьковской области.
Власти Харькова планируют потратить еще 25 миллионов на ремонт моста по проспекту Ландау
На сегодняшний день харьковчанам ремонт обошелся почти в 215 миллионов гривен.
На Харьковщине подорожали услуги по доставке газа
С начала месяца подорожала доставка природного газа для жителей Харьковской области.
Стрельба в "Панораме": полиция расследует хулиганство
В результате происшествия двое мужчин 37 и 27 лет с ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.