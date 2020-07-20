Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, в ходе обыска на территории одного из домовладений в селе Новая Чернещина сотрудники полиции обнаружили 11 кустов конопли, а также ее листья и шишки.Обыск проводился сотрудниками Сахновщинского отдела полиции 19 июля в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.