Пожар случился в Шевченковском районе Харьковской области.

Как сообщают в ГСЧС, 19 июля в 17:08 на номер «101» поступило сообщение о том, что на пшеничном поле, рядом с поселком Волошская Балаклея Шевченковского района области, загорелся автомобиль."Прибывшие на место вызова пожарные установили, что огнем полностью был охвачен автомобиль Range Rover Discovery и три гектара пшеницы на корню (общая площадь поля 130 га). Существовала угроза распространения огня на большую площадь поля. Учитывая обстоятельства пожара, была задействована дополнительная техника местного фермерского хозяйства", - рассказали в ведомстве.В результате пожара было уничтожено 3 Га пшеницы на корню и сам автомобиль.В 17:58, спустя 50 минут после вызова, пожарным удалось локализировать огонь, а в 18:16 возгорание было полностью ликвидировано.Сообщается, что пожар возник в моторном отсеке автомобиля, который двигался через поле нескошенной пшеницы.