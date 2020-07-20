Пострадавших с травмами разной тяжести доставили в больницу.

Как сообщили в полиции, 19 июля около 23:10 на перекрестке улиц Героев Труда и Академика Барабашова столкнулись автомобили «SEAT», под управлением 36-летнего водителя, и «Mazda», под управлением 60-летней женщины-водителя. В результате аварии травмы получили оба водителя и 39-летняя пассажирка автомобиля «Mazda».На данный момент следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Все обстоятельства аварии устанавливаются.