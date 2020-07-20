Вместе с декларацией Алексея Кучера, в ведомстве проверят еще 12 чиновников.

Как сообщает Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, в ведомстве начали проверку деклараций чиновников, занимавших должности в 2019 года. Среди списка из 13 человек - глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер."Главным поводом для проверки является высокая должность особы, которая занимала ее в 2019 году. Также, среди всего прочего: информация про возможные нарушения от граждан, медиа, юридических лиц; установленное несоответствие уровня жизни чиновника задекларированному имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни; выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля; поданная субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку «Член семьи не предоставил информацию", - сообщают в агентстве.