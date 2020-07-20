Всего за два выходных дня патрульные выезжали на 1545 вызовов.

За прошедшие выходные харьковские патрульные составили 26 административных протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

Кроме того, в выходные зафиксировали 34 дорожно-транспортных происшествия, четыре из них - с пострадавшими. Патрульные задержали 38 правонарушителей. Всего вынесли 1084 постановления, 972 приходятся на нарушителей правил дорожного движения.

Напомним, что на предыдущих выходных патрульные выявили в состоянии опьянения 31 водителя.

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