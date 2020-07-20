По состоянию на 20 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2216 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 603 подозрения на COVID-19, из которых 3033 случая подтверждено. Под подозрением остаются 175 человек, из них 166 - жители Харькова. Также за это время 1 671 пациент выздоровел, 118 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 июля в Украине 59 493 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1 498 человек умерли, 31 439 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксирован 651 новый случай коронавирусной болезни.