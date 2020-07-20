Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск заместителя руководителя Чугуевского местной прокуратуры Харьковской области в интересах государства в лице Чугуевского городского совета к частному предприятию г. Киева о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в сумне более 1 млн грн, расторжении договора и обязательстве вернуть землю Чугуевскому городскому совету.

Между Чугуевским городским советом и частным предприятием был заключен договор аренды земли площадью 15,3 га сроком на 25 лет с целью расположения объекта стационарной рекреации, для размещения и обслуживания кемпингов, домов отдыха или проведения отпусков.Согласно условиям договора арендная плата вносится арендатором в денежной форме в размере 1 процента от нормативной денежной оценки земельного участка. Расчет арендной платы осуществляется с учетом индексов инфляции. Нормативная денежная оценка по состоянию на 31 января 2020 составляет более 13 млн грн. Согласно расчету задолженности по арендной плате за пользование земли было установлено, что арендная плата вносится несвоевременно и не в полном объеме с 2007 года.Суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.