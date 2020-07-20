Всей семьей с маленькими детьми едем к родителям за город. В селе — единственный продуктовый магазин, но и там свежесть продуктов вызывает большие сомнения. Каких болячек стоит опасаться летом и как их избежать? Лариса

По мнению специалистов Госпродпотребслужбы Украины, увеличение летом опасности пищевых отравлений и инфекционных заболеваний связано с высокой температурой воздуха, выездами людей на природу, увеличением потребления сырых овощей, фруктов, зелени. Медики предупреждают, что с продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллеза, кампилобактериоза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других заболеваний. Много летом и случаев пищевых токсикоинфекций. Это случается, когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины разных микроорганизмов.Причины пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, передающихся с пищей, — нарушение технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены и производителями продовольственного сырья и продуктов питания, и самими людьми. Самыми опасными с этой точки зрения гигиенисты считают многокомпонентные салаты (особенно заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса, студень. На плохо промытых фруктах и овощах могут находиться возбудители инфекций, в том числе вирусных.Чтобы не отравиться, покупайте готовую еду в организациях торговли и общественного питания, где должным образом организованы производство и реализация продуктов, рекомендуют специалисты Госпродпотребслужбы. Обращайте внимание на дату изготовления, срок годности и условия хранения и реализации.Блюда, приготовленные накануне, нужно обязательно подвергать повторной термической обработке. Необходимо тщательно обрабатывать руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные ножи для сырых и готовых продуктов, тщательно промывать зелень, овощи и фрукты.В холодильнике размещайте еду по правилам товарного соседства: готовые блюда и полуфабрикаты высокой степени готовности — на верхних полках, сырье — на нижних.Если чувствуете себя нездоровым, ни в коем случае не готовьте пищу для семьи и гостей. Не используйте при выезде на отдых, при отправке детей на экскурсию или в длительную поездку скоропортящиеся продукты. Если избежать инфекций не удалось, немедленно обращайтесь за медицинской помощью: этим вы ускорите лечение и не допустите заболевания членов семьи.