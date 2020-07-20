В Харькове на съемках погибла фотограф. По словам очевидцев, трагедия произошла в воскресенье в студии на улице Москалевской.

"Вчера во время открытия фотостудии Darkloft погибла фотограф! Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко и упала в шахту. Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь..." - сообщает телеграм-канал "Труха".Как стало известно изданию NewsRoom , погибшая - фотограф Галина Карацюба.В пресс-службе полиции пообещали прокомментировать инцидент позже.