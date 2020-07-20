Россиянину грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщили в полиции, 19 июля, в ходе оперативно-профилактической отработки по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия, полицейские, которые несли дежурство на стационарном посту «Харьков - Красноград» остановили автомобиль «Skoda» под управлением 36-летнего харьковчанина. Кроме водителя в транспортном средстве находились двое пассажиров, у одного из которых, 48-летнего гражданина России, правоохранители обнаружили пистолет Макарова, снаряженный шестью патронами. Еще один патрон находился в патроннике.На данный момент оружие изъято и направлено для проведения экспертного исследования. Происхождение и цель хранения оружия выясняются.Следователями Карасноградського отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.Досудебное расследование продолжается.