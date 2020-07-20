Национальный банк Украины на прошлой неделе, 13-17 июля, не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке.

Нацбанк впервые отказался от интервенций с сентября 2018 года, пишет Finclub.С начала года НБУ купил на межбанке валюты на более чем $3,97 млрд и продал на $2,94 млрд. Таким образом с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила порядка $1,03 млрд.Ранее политика Нацбанка на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний курса гривны.Напомним, Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на 20 июля на уровне 27,3606 грн/доллар, гривна к доллару просела на девять копеек к предыдущему рабочему дню, к евро – просела на 13 копеек, курс установлен на уровне 31,2554 грн/евро.