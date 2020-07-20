В результате ДТП в больницу со ссадинами и ушибами доставлен 33-летний велосипедист. Происшествие произошло 19 июля около 20:10 на улице Библика.

Об этом сообщает сайт mykharkov.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Харьковской области.Установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП 33-летний мужчина попал в больницу.Информация внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.