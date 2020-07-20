Вакцина от коронавируса, на которую сейчас делается основная ставка в борьбе COVID-19, рассчитана на массовое применение. При этом есть категория людей, для которых она окажется опасной.

— Будет, по всей видимости, исключение: это, естественно, у людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, — сказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Дело в том, что любая вакцинация приводит к стрессу иммунной системы. А потому это сопряжено с рисками для данной категории граждан.Гинцбург считает, что в каждом отдельном случае перед вакцинацией необходима консультация врача-иммунолога.