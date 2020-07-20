Казалось бы, температура тела — простая тема. Тем не менее обычные люди многого об этом не знают. Например, как правильно измерять температуру тела? Почему она может подниматься, какая температура считается нормальной, а какая – критической? Алексей Олегович

Градусник под мышкой — результат неточный

Жар помогает организму справиться с инфекциями

Критической считается температура 42 градуса

— В Украине о температуре тела человека обычно судят на основании показателей, полученных при ее измерения в подмышечной впадине, — говорит главный врач одного из частных медицинских центров Александр Золотарев. — При этом в странах бывшего СССР еще сохранена практика измерения температуры в прямой кишке, где она выше, чем в подмышечной впадине, и равна у здорового человека в среднем 37,2–37,5 °С. В Европе, США, Австралии и других западных странах градусник под мышку не ставят — температуру тела измеряют в ротовой полости, поскольку этот метод более точен.По данным Александра Золотарева, измерение температуры под мышкой дает самые неточные показатели из всех существующих методов. По сравнению с реальной температурой тела получается разница в один градус.У здорового человека температура равна 36,5–36,9 °С, но может повышаться и понижаться без причины. В течение суток происходят физиологические колебания, и это норма. Вечером температура может быть выше, чем утром — до 37,2 °С. Этому могут способствовать, например, стресс, физическая активность, прием ванны, употребление горячих блюд, теплая одежда, эмоциональный всплеск, интенсивная умственная работа и даже ночные кошмары. Если к вечеру температура повышается без проявлений недомогания — это не должно вызывать беспокойства, говорит специалист.Тем не менее температура тела — показатель здоровья, и ее повышение может стать сигналом о болезненных процессах в организме.— Как правило, температура значительно повышается по причине переохлаждения, теплового удара, инфекционного процесса. Изменение температуры тела говорит о приспособительной реакции организма для поддержания относительного постоянства путем регуляции теплопродукции и теплоотдачи в условиях изменения условий окружающей среды, — рассказывает врач. — Благодаря терморегуляции нарушения теплового баланса организма предупреждаются или восстанавливаются, если они уже произошли. В целом механизм повышения температуры является ответом иммунной системы организма. Таким образом создаются неблагоприятные условия для развития возбудителей инфекционных болезней и повышается активность механизмов сопротивляемости организма: угнетается размножение вирусов, повышается интенсивность выработки антител, увеличивается чувствительность инфекционных возбудителей к действию лекарственных средств.По словам Александра Золотарева, субфебрильной считается температура до 37,9 °С, фебрильной медики считают температуру в пределах 38–39 °С. Пиретической называют температуру от 39 °С до 41 °С, гектической — если она выше 41°С. Внешние признаки пиретической и гектической температуры — бледные, холодные и влажные кожа, слизистая носа и рта. Сосуды кожи спазмированы, кожа с трудом теряет излишки тепла. Поэтому при температуре выше 39 °С лечение направлено не только на снижение теплопродукции, но и на усиление теплоотдачи — больным дают жаропонижающее и сосудорасширяющие препараты. Лечение нужно начинать при температуре выше 38 °С у детей и выше 39 °С у взрослых.Критической для человека считается температура тела в 42 °С. При таком жаре в организме человека белок сворачивается, происходит отмирание тканей мозга.