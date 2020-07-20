С 23 июля по 8 августа в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться «Вальс цветов» Марии Лемешовой.

Выставка живописи будет сочетаться с современными цифровыми технологиями, с помощью которых картины «оживают». Это стало возможным благодаря технологии дополненной реальности AR.- AR-контент направлен на то, чтобы вызвать «правильную» эмоцию для усиления впечатления от оригинала, чтобы человек задержался у картины. С реализацией арт-магии дополненной реальности автору помог студент Национального аэрокосмического университета им. Жуковского «ХАИ» Владислав Лисовиченко, - рассказывают организаторы. - Эта выставка плоских визуализаций, где «оживление» происходит из текстуры картин. В дальнейшем художница планирует использование трехмерного контента в сочетании с живописью.Для просмотра картин через дополненную реальность загрузите и установите приложение по QR-коду (который можно найти на афише мероприятия).Мария Лемешова родилась в 1976 году в г. Харькове. В 1999 году окончила Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. В 2002 году окончила курсы живописи в г. Скадовске. С 2003 года живет и работает в г. Харькове. Работает в разных стилях, направлениях. Много путешествует, участница многих выставок и пленэров.