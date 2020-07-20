Депутаты предлагают расширить круг полномочий для сотрудников полиции. Соответствующий законопроект № 2695 народные избранники приняли в первом чтении.Об этом сообщается на портале Дорожный адвокат.
Так, копам собираются разрешить останавливать автомобиль без уважительной причины. Это означает, что водителя могут остановить без нарушения ПДД, а просто для профилактики или проверки документов.
Отмечается, что в процессе остановки сотрудники полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю может быть выписан штраф.
Ранее останавливать водителей полиция имела право только при нарушении Правил дорожного движения, и это было закреплено в законе № 35 «О Национальной полиции». Теперь полиция может потребовать остановки транспортного средства без причины.
Профилактические остановки транспортных средств и проверка водителей на состояние опьянения полицией будут проводиться без всяких оснований. Сотрудники правоохранительных органов имеют право руководствоваться только организационно-распорядительным актом начальника полиции, который будет опубликован на сайте Национальной полиции в ближайшее время.
После остановки транспортного средства сотрудник полиции имеет право проверить документы, автомобиль и водителя на выявление любых других нарушений. При необходимости водителю будет выписан штраф.