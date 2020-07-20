Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает идею переноса Конституционного суда в Харьков, поскольку это дорого и опасно с точки зрения близкого расположения к российской границе.

Об этом он заявил 20 июля на брифинге.- Я думаю, что реформировать суды необходимо. Можно на улицу выйти и спросить, получим ответ - все, что они думают о том, что нужно и что не нужно делать. Относительно реформы Конституционного суда, я точно не являюсь сторонником переноса Конституционного суда в другие города ни с организационной точки зрения, ни с финансовой (потому что это средства, мягко говоря, большие, ни с политической. Тем более я не являюсь сторонником переноса его в Харьков, идеи, которая была озвучена нашими коллегами. Потому что в непосредственной близости к Харькову находится и линия разграничения, фронта, и такие институции должны находиться, на мой взгляд, это моя личная позиция, в столице государства для более качественной и быстрой коммуникации, слаженной работы, тем более во время тех вызовов, которые стоят перед государством, - сказал Разумков.Он добавил, что сейчас ресурсы нужно тратить на возвращение временно оккупированных территорий, а переносить суд пока "Украина не может себе позволить".