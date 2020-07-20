20 июля стало известно, что падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в первом полугодии 2020 года ускорилось до 18,7%.

В первые пять месяцев 2019 года этот показатель был 2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины (Госстат).Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий назвал сразу несколько причин снижения показателей производства.- Прежде всего, это неблагоприятные погодные условия в текущем году. Дожди и наводнения в западной части Украины, и в то же время длительная засуха на юге уничтожили часть урожаев, - заявил Высоцкий на пресс-конференции.Кроме этого, по словам замминистра, были проблемы со сбором урожая, а тенденция к спаду в животноводстве в Украине усугубилась.- Существующие условия не способствовали своевременному сбору сельскохозяйственной продукции. Значительное влияние на показатели имеет также длительная тенденция к спаду в животноводческой отрасли в Украине, - добавил Высоцкий.По данным Госстата, производство продукции растениеводства в первом полугодии 2020 снизилось до 56,8%, животноводства – до 2,2% по сравнению с январем-июнем 2019 года.Как известно, в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1% после скачка на 8,1% в 2018 году и спада на 2,2% в 2017 году.