Назначение уже согласовали в Кабинете министров Украины.

Как стало известно Вечернему Харькову, должность первого заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации займет 36-летняя Татьяна Егорова-Луценко.Ранее Егорова-Луценко участвовала в промежуточных выборах в Верховную Раду IX созыва по 179 округу (Харьковская область). Баллотировалась как беспартийная самовыдвиженка, однако не прошла, заняв третье место.Работает сотрудницей Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины.С декабря 2017 по декабрь 2019 была руководительницей Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию в НЮУ им. Ярослава Мудрого на кафедре экологического права.