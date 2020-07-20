Назначение уже согласовали в Кабинете министров Украины.Как стало известно Вечернему Харькову, должность первого заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации займет 36-летняя Татьяна Егорова-Луценко.
Ранее Егорова-Луценко участвовала в промежуточных выборах в Верховную Раду IX созыва по 179 округу (Харьковская область). Баллотировалась как беспартийная самовыдвиженка, однако не прошла, заняв третье место.
Работает сотрудницей Научно-исследовательского института правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Украины.
С декабря 2017 по декабрь 2019 была руководительницей Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.
В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию в НЮУ им. Ярослава Мудрого на кафедре экологического права.