Покупать арбузы и дыни в Украине надо в августе, именно в это время наступает их сезон, до этого от покупок бахчевых лучше воздержаться.

Об этом рассказал врач-диетолог Юрий Черниенко.Он отметил, что важно покупать арбузы и дыни в проверенных местах. Также они не должны лежать на земле или на полу. У продавца в идеале должен быть специальный сертификат качества, выданный на товар.Что же касается выбора, то у арбуза должен быть четкий рисунок, а усик – усохшим. При ударе ладонью такой арбуз должен вибрировать, а при ударе согнутым пальцем издавать глухой звук. Дыня же должна иметь ярко выраженный аромат. У хорошей дыни семена легко отделяются от мякоти.Если арбуз хотя бы с одной стороны мягкий, его покупать и есть не рекомендуется.Если при разрезе у арбуза излишек белых волокон в мякоти, это говорит о превышении нитратов. При этом точно проверить арбузы и дыни на нитраты можно только лабораторным путем.Перед употреблением арбузы и дыни необходительно тщательно вымыть. Уже разрезанные арбузы и дыни надо хранить в холодильнике. Срок хранения не более 12 часов.Есть арбузы и дыни можно отдельно как десерт, а также делать из них смузи, добавлять в салаты, добавлять к ним зелень, мяту и даже морепродукты.Дыню желательно есть не ранее чем через полчаса после мясных продуктов.