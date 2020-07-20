Рабочая группа, созданная для мониторинга за соблюдением карантинных мер, проверила работу ряда ночных клубов, баров и ресторанов в условиях карантина. Рейд прошел в ночь с 16 на 17 июля.

Рабочую группу возглавила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова. Также в рейде приняли участие представители Департамента административных услуг и потребительского рынка городского совета, Национальной полиции и СМИ.Первым рабочая группа проверила бар на пл. Павловской. Как пояснила администратору Ирина Зубкова, на это есть соответствующее поручение Кабинета министров Украины. По итогам рейда в учреждении зафиксировали ряд нарушений. Во-первых, оно работало после 23.00, а из требований, которые содержатся в постановлении главного санитарного врача, было выполнено только несколько пунктов – наличие одноразового меню, бумажных полотенец и жидкого мыла в туалете.– А нарушений масса: несоблюдение масочного режима посетителями и персоналом, нет информации об обязательной дезинфекции рук, нет также наклеек на полу для соблюдения дистанции между людьми. Также не проводится температурный скрининг, плохо работает вентиляция, многоразовая посуда не моется соответствующим образом, – говорит Ирина Зубкова.Администратору бара на пл. Павловской вручили соответствующую справку, полиция составила протокол. За несоблюдение карантинных мер руководство заведения должно будет заплатить штраф, ликвидировать нарушения и сообщить об этом рабочей группе. Повторная проверка пройдет через несколько дней. Если нарушения не будут устранены, суд будет принимать решение о закрытии заведения.– Наша задача – создать условия, чтобы исключить массовое скопление людей. При более строгом соблюдении карантина уровень заболеваемости был ниже, – с читает Ирина Зубкова. – Каждый житель должен соблюдать ограничительные меры, иначе мы не сможем завершить карантин, не сможем начать вовремя учебный год.Также рабочая группа посетила несколько крупных ресторанов на ул. Сумской и на Алексеевке. Все они были закрыты. Однако недалеко от станции метро «23 Августа» работал ночной клуб, где закрыли двери и не пустили проверяющих. Инцидент зафиксирован, и в этом вопросе будут разбираться правоохранители. Кроме того, в три часа ночи около одного из ТРЦ на Салтовке работала пиццерия. Руководитель заведения не захотел представиться, сообщил, что заведение работает на вынос, и отказался говорить без адвоката.При этом, по словам проверяющих, в городе есть кафе и бары, которые работают по всем правилам карантина.Всего в ходе ночного рейда представители рабочей группы посетили восемь объектов общественного питания.– Некоторые субъекты хозяйствования ответственно относятся к требованиям законодательства, другие, невзирая на запрет, работают в ночное время, не соблюдают требований главного санитарного врача. После посещения кафе, баров, клубов и ресторанов, где сплошь нарушаются правила санитарии, человек может легко заболеть коронавирусом. Мы совместно с полицией будем и в дальнейшем проводить подобные рейды, – предупреждает Ирина Зубкова.