Народный депутат Украины встретилась с громадой Валковского района.

20 июля народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Валковский район, где встретилась с представителями местно громады, у которой, за последнее время, накопилось много проблем, требующих решения."В Валковском районе меня расспрашивали, почему сейчас у власти в приоритете вопросы игорного бизнеса, непонятная для людей административная реформа и ликвидация районов. Люди благодарны, что не поддержала эти законы!Сейчас людей беспокоят совсем другие проблемы. Об этом и говорили. О низких зарплатах, о высоких тарифах, о неэффективности власти в медицинской сфере и об отсутствии работы.Единственная возможность решить все проблемы - это восстанавливать собственное производство, поддерживать предпринимателей и создавать рабочие места, чтобы наша страна не превращалась в экспортера трудовых ресурсов. Люди полностью поддерживают такую ​​нашу политику.Именно эти вопросы должны быть на повестке дня, а не манипуляции с количеством районов и проблемы игорного бизнеса", - подчеркнула Светличная.