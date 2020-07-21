Современный ремонт, техника и медицинское оборудование – после введения реформы медицины первичного звена село Веселое стало едва ли не первым в области, где построили новую современную амбулаторию.

Новая амбулатория в селе Веселое открылась в октябре прошлого года. Здесь оказывают помощь более полутора тысячам пациентов. Приезжают даже из соседних сел, ведь в здешней амбулатории есть все условия – квалифицированный персонал, современная техника и медицинское оборудование.– Это для нас роскошь – такой дом. Ранее у нас были медпункты, то такого не было, а сейчас все для для людей, все современно, – говорит акушерка амбулатории села Веселого Наталья Матлак. – Сейчас кардиограмму сразу смотрит врач и говорит результат, а раньше мы передавали в Балаклею или в Харьков. И не было электронных рецептов, а сейчас все выписывается через компьютер, врач заверяет – и все.Новинкой для медиков и жителей Веселого стал и дневной стационар. Его здесь не было никогда.– У нас есть комната дневного стационара. Здесь проходят лечение пациенты по назначению врача. Раньше кто на дому ставил капельницы, кто ездил в Савинцы, где есть дневной стационар. Теперь все на месте, – рассказывает Наталья Матлак.Раньше лечиться приходилось в помещении детского сада, в ужасных условиях.– Под это дело была отдана небольшая комнатка, все ходили туда. Она была совсем не приспособлена для пациентов. А сейчас такая красота! В амбулатории можно и «капаться», и уколы делать, – отмечает местная жительница Татьяна.Кроме современной амбулатории, в Веселом появился и новый медицинский автомобиль.– Удобная машина, – улыбается водитель Михаил Ромащенко. – Раньше была старенькая «Таврия» – маленькая, не очень удобная. А сейчас хороший автомобиль, полноприводный внедорожник, позволяющий проехать по любой сельской улице.Также в амбулатории предусмотрено жилье для медика. Местный врач живет неподалеку, поэтому дом пока пустует. Но в Веселовско. Общая площадь жилья для врача составляет 84 квадратных метра,Строительство сельских амбулаторий на Харьковщине стартовало в 2018 году при поддержке тогдашнего губернатора Юлии Светличной. Именно она всегда настаивала на том, что люди должны лечиться в одинаковых условиях, независимо от места проживания.– Мы сразу отнеслись к этому ответственно, – говорит председатель Веселовского сельского совета Наталья Остапчук. – Другие почему не построили? Потому что не подготовили все разрешительные документы и не смогли вовремя использовать средства. А возможность была у всех – использовать целевые субвенции и получить в финале такой замечательный результат.Есть опасения, что амбулатории, которые не успели достроить при прежнем областном руководстве, скорее всего, превратятся в долгострои. Тем временем в Веселом планируют расширять перечень медицинских услуг.