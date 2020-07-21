По состоянию на 1 июля 2020 года на учете на службе занятости стояли почти 518 тысяч безработных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства 20 июля.При этом женщины составляли 58% безработных, мужчины - 42%. Диплом вуза имели 50% зарегистрированных безработных, 33% - окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам 31% безработных - молодежь до 35 лет, 29% - от 35 до 44, 40% - свыше 45 лет.Также известно, что до увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.В службе занятости добавили, что с начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) помогли найти работу 174 тысячам украинцев, из них - 116 тысяч безработных. Лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 54% от всех трудоустроенных, далее перерабатывающая промышленность - 13% и 11% - торговля.