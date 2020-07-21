Почти половина семей Харьковской области не имеет доступа к интернету. Возникает резонный вопрос: можно ли в такой ситуации серьезно рассматривать возможность онлайн-образования или виртуального общения с властью?

По данным выборочного опроса домохозяйств, проведенного в январе 2020 года, определено, что доступ к домашнему интернету имеют 65% домохозяйств Харьковской области, в том числе в городах – 70,7%, в сельской местности – 41,2%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.За последние 12 месяцев, предшествовавших опросу, услугами интернета пользовалось 70,4% населения области. Причем дома – 86,1% пользователей, а любом другом месте через мобильный телефон – 61,9% пользователей. На работе интернет использовали 14,9% населения, по месту учебы – 11,2%.Услугами интернета не менее одного раза в день пользовалось 65,5% опрошенного населения; не менее одного раза в неделю, но не каждый день – 27,8%; меньше чем раз в неделю – 6,7%.В основном интернет посещали с целью скачивания фильмов, изображений, музыки, просмотра телевидения или видео – 64,5% опрошенных. Для общения пользовались сетью 60,1%. Телефонные переговоры через интернет вели 40,3%. Искали информацию, связанную с вопросами здоровья, как для себя, так и для других – 39,5%. Скачивали или играли в компьютерные игры – 29,2%. Для чтения и скачивания газет, журналов в режиме онлайн интернет использовали 27,9%. С целью обучения и образования – 19,5%. Только 1,7% опрошенных сообщили, что пользовались интернетом для взаимодействия с органами государственной власти.