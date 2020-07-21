Ученые утверждают, что, потребляя больше растительного белка, люди получают реальную возможность продлить жизни. При этом среди растительных источников белка есть настоящие «чемпионы» по его содержанию.

Журнал JAMA Internal Medicine опубликовал данные исследования, авторы которого утверждают: замена в рационе части продуктов, содержащих животный белок, на растительные источники белка способна продлить жизнь. Согласно расчетам, заменив всего 3% животных белков растительными, можно снизить риск смерти на 10%. Употребление 10 граммов растительных белков вместо животных на каждые 1000 калорий снижает риска смерти на 12% для мужчин и на 14% для женщин.По словам исследователей, ежедневная замена одной-двух порций животных белков растительными источниками является мощной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, позволяя снижать концентрацию холестерина. Помимо того, это обеспечивает защиту от развития рака (конкретно колоректального).Специалистами были названы лучшие растительные источники белка, способные продлить жизнь. Они действительно содержат много белка, уверенно конкурируя в этом с его поставщиками животного происхождения, сообщает издание The Health Site.В порции, равной половине стакана нута, содержится около 7 граммов белка. Вдобавок этот представитель бобовых богат белком, фолатом, клетчаткой, железом, фосфором, полезными жирными кислотами.Ломтик весом 85 граммов предлагает 8 граммов белка. Также тофу является богатым источником калия и железа.Одна чашка приготовленной крупы даст организму 8 граммов белка, причем это полноценный белок, содержащий все необходимые девять аминокислот.Обязательно включите овощ в свой ежедневный рацион – средний стебель брокколи содержит около 4 граммов белка.Полстакана арахиса – это целых 20,5 граммов белка. Арахисовое масло также богато белком: столовая ложка дает 8 граммов.Физиологическая потребность в белке для взрослого населения составляет от 65 до 117 граммов в сутки для мужчин и от 58 до 87 граммов в сутки для женщин.