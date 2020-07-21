Рейтинг Юлии Светличной в десять раз превышает рейтинг действующего главы области Алексея Кучера. Людей не обманешь – они прекрасно помнят, что она сделала для региона на посту председателя Харьковской облгосадминистрации, и прекрасно видят, как ее достижения пытается присвоить нынешний губернатор.

Половина жителей области не знает Кучера

Блок Юлии Светличной уверенно преодолевает барьер

Кучер – самый непопулярный политик

Результаты исследования общественно-политических настроений жителей Харьковской области, проведенного социологической группой «Рейтинг», показали: если бы выборы глав областных государственных администраций проводились сегодня, то из тех, кто принял бы участие в подобных выборах и определился в своих предпочтениях, 53,5% поддержали бы Юлию Светличную. За Алексея Кучера проголосовали бы 5,7%.Политологи считают, что такие показатели вполне логичны.– Столь высокий уровень доверия к Юлии Светличной легко объяснить. Люди имеют не столь короткую память, чтобы за восемь месяцев, в течение которых она не возглавляет областную администрацию, забыть те поступки и действия, которые она совершала, – говорит политический эксперт Руслан Зерницкий. – Судя по данным, которые обнародовала группа «Рейтинг», общественность, жители области хотят видеть Юлию Светличную и представителей ее команды на руководящих должностях в Харькове или в Харьковской области в целом.Самый высокий уровень доверия общество выражало Юлии Светличной в период ее каденции на посту главы Харьковской области. Не изменились настроения людей и после того, как она стала народным депутатом Украины.– Юлия Светличная качественно – а у нас есть возможность сравнить ее с новым губернатором – отработала на посту главы облгосадминистрации в свою каденцию. И сейчас, обратите внимание, она посещает не только районы, которые входят в ее мажоритарной округ – 179-й. Она ездит по всей области, решает проблемы людей, общается с местными жителями. Думаю, что люди это замечают, – подчеркивает кандидат политических наук Антон Авксентьев.Относительно пропрезидентской политической силы и ее ставленника на посту главы области Алексея Кучера настроения общества быстро и кардинально изменились. Это является маркером того, как люди оценивали деятельность губернатора до Кучера и сейчас, во время его каденции, отмечает политический эксперт Максим Гончаренко.– Мы можем сказать, что, если во времена Юлии Светличной была построена коммуникация не только с городом, но и с областью – с селами, поселками городского значения, городами областного значения, – то сейчас этого не происходит, – говорит эксперт. – У «Слуги народа» низкий рейтинг не только в Харькове, но и по всей Харьковской области. Я считаю, что избиратель должен анализировать, что было сделано каждым из политиков, что есть у него в политическом портфолио, и делать выбор, опираясь на реальные достижения, а не на имидж, который они хотят создать вокруг себя.Показательным является и то, что более половины респондентов заявили: они вообще ничего не знают о действующем руководителе области Алексее Кучере. И это спустя восемь месяцев его работы на этой должности.– Возможно, стоит совершать какие-то поступки, создавать собственные проекты, а не объявлять псевдопроект «Большая стройка», например, который фактически является продолжением строительства, начатым предыдущими губернаторами, мэрами и т. д.? – задает риторический вопрос политический эксперт Руслан Зерницкий.Кандидат политических наук Антон Авксентьев, говорит, что удивился даже почти шестипроцентной поддержке деятельности Алексея Кучера на посту главы администрации.– Еще больше удивляет, что 54% вообще не знают, что существует такой глава облгосадминистрации по фамилии Кучер. И это с учетом того, что он уже достаточно долго занимает данную должность. Может быть, слишком долго, – размышляет политолог. – Удивительно, что жители региона не знают, кто их губернатор.Учитывая результаты социологических исследований, политические эксперты прогнозируют, какими именно будут симпатии избирателей на Харьковщине во время выборов в местные советы.По словам политического эксперта Никиты Трочука, за голоса избирателей во время грядущих местных выборов будут бороться четыре основные партии.– Что касается партий, то согласно рейтингу самая популярная на сегодняшний день – «Блок Кернеса – Успешный Харьков», за нее готовы проголосовать около 30% местных жителей. На втором месте – «Оппозиционная платформа — За жизнь» с рейтингом около 23%. Затем идет «Слуга народа» – более 12%. За «Блок Светличной «Разом!» высказались 11,5%, – отмечает эксперт.«Блок Светличной «Разом!» впервые включили в анкету, а он уже практически сравнялся в рейтинге со «Слугой народа», отмечает кандидат политических наук Антон Авксентьев.– Блок Юлии Светличной уверенно преодолевает барьер в облсовет. Думаю, что и в горсовет тоже. И уже имеет одинаковый процент в рамках погрешности с партией власти «Слуга народа», – говорит политолог.По словам политического эксперта Руслана Зерницкого, Юлия Светличная еще даже официально не заявляла, какую партию ведет на выборы, а ее политическая сила уже имеет почти 12% поддержки среди жителей области.– И этот процент может только возрасти, поскольку медийную кампанию партия Юлии Светличной еще не начинала. А когда она стартует, рейтинги начнут идти вверх, – уверен эксперт.Между тем рейтинги президентской силы продолжают падать.– Деятельностью президента удовлетворены 28% харьковчан, тогда как еще в сентябре прошлого года эта цифра доходила до 70%, – замечает политический эксперт Никита Трочук. – Мы можем зафиксировать продолжающийся тренд на падение рейтинга «Слуги народа». Сейчас, согласно опросу, рейтинг этой партии на уровне более 12%. Как можно было за неполный год в четыре раза снизить рейтинг, я не представляю. Эти цифры и тот факт, что у губернатора Кучера менее 6% поддержки, говорят о многом. И когда «слуги» заявляют о том, что хотят выиграть выборы, что их поддерживает страна… Ну извините, всего 6% людей в нашем регионе поддерживают деятельность Кучера и относятся к нему хорошо. Вот закономерный итог работы «зеленой» власти за год.При этом политологи отмечают, что как лидер Юлия Светличная имеет более чем замечательный стартовый капитал для выборов.– Самым популярным политиком у нас пока остается действующий градоначальник Геннадий Кернес – о положительном отношении к нему сообщили 60% опрошенных. На втором месте – экс-глава Харьковщины Юлия Светличная, к ней положительно относится 44% населения. Это замечательный стартовый капитал для выборов. Даже более чем, – считает Никита Трочук. – Также харьковчане, в принципе, неплохо относятся к Александру Фельдману – 36% сообщили о позитивном отношении к нему.При этом самым непопулярным политиком и государственным деятелем в Харьковской области, по словам Никиты Трочука, остается губернатор Алексей Кучер.– Менее шести процентов поддержки. Для сравнения, к премьер-министру Шмыгалю у нас относятся положительно 7% людей. Получается, что даже далекий премьер, которого многие критикуют, ближе харьковскому избирателю, чем назначенный президентом губернатор, – отмечает Никита Трочук.Напомним, местные выборы в Украине состоятся этой осенью – 25 октября.