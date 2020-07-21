Вооруженные силы Украины приняли на вооружение тактическую боевую колесную машину Дозор-Б.Об этом сообщает пресс-служба ГК Укроборонпром.
Дозор-Б разработали в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени А. А, Морозова, которое входит в состав Укроборонпрома.
Машину конструировали в Харькове, а производили во Львове. Она входит в линейку бронированной техники концерна, которую приняли на вооружение ВСУ после начала войны на Донбассе.
— Первая партия Дозоров прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, провели подконтрольную эксплуатацию с положительными результатами. И вот наконец Дозор-Б принят на вооружение, что позволяет начать подготовку к серийному производству. Также принятие на вооружение повышает экспортный потенциал этой бронемашины, — заявил генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс.
Директор ХКБМ Яков Мормило рассказал, что в июне 2016-го специалисты Львовского бронетанкового завода изготовили первую партию Дозора-Б из 10 машин и передали ВСУ на подконтрольную эксплуатацию. Дальше доработкой и улучшением технических характеристик занимались харьковские конструкторы на деньги предприятия.
— Специалисты ХКБМ постоянно улучшали характеристики этой машины, учитывая замечания и предложения, высказанные в ходе проведения государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации. Мы изготовили новые узлы для Дозора, которые с положительными результатами прошли все стендовые и ходовые испытания. Последние изменения в рабочей конструкторской документации мы внесли в 2020 году. Дозор-Б — это очень современный образец боевой машины, — подчеркнул Мормило.
Для справки. Дозор-Б — это полноприводная бронированная машина, созданная как многоцелевое защитное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования весом до 2 тонн. Может использоваться в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях.