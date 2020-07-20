Патрульные преследовали нетрезвого водителя.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП происшествие произошло утром 20 июля в городе Красноград. Во время патрулирования на служебном автомобиле «Renault Dokker», полицейские обнаружили автомобиль «Chevrolet Аveo», который переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить транспортное средство он игнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима."Через некоторое время, в результате резкой остановки автомобиля нарушителя на красный сигнал светофора по улице Полтавской, служебный автомобиль «Renault Dokker» въехал в указанный автомобиль. «Chevrolet Аveo», в свою очередь, столкнулся с «Hyundai», который стоял впереди него. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из граждан не пострадал", - прокомментировали в полиции.Как оказалось, 40-летнийо водитель «Chevrolet Аveo» был пьян, что подтвердило освидетельствование.В отношении мужчины составлены административные материалы сразу по трем статьям административного кодекса за превышение скорости, невыполнение требования об остановке и управление транспортным средством в состоянии опьянения.