Во время презентации фотолокаций 35-летняя девушка упала в техническую шахту. От полученный травм она погибла.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП,18 июля около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории завода, расположенном на улице Москалевской, в технической шахте было обнаружено тело женщины, которой оказалась 35-летняя фотограф.Прибывшие на место работники полиции установили, что на заводе предприниматель арендовал помещение площадью 1007 кв.м. Одно помещение площадью 300 кв.м. было оборудовано под зал проведения тематических фотосессий с различными фотолокациями."Через чаты и форумы фотографов мужчина решил провести презентацию помещения для привлечения клиентов. 18 июля с 12:00 эта территория открылась для посещения. Около 20:40 35-летняя женщина пошла в сторону лестницы, ведущей к крыше дома. На замечание и предупреждение не реагировала. Через 10-15 минут стало известно, что она упала в техническую шахту", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж.По данному факту 19 июля следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.